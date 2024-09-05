Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, NLK Bilgi Teknolojileri ile sözleşme imzaladı.Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Mesrur Köseoğlu, NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt ile sözleşme imzaladı.427 üyesi bulunan Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Başkanı Masrur Köseoğlu, bilgisayar yazılım işlemlerinin daha aktif bir şekilde sağlıklı yürütülebilmesi amacı ile, NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt ile sözleşme imzaladı.Erzurum Serbest Muhasebeciler Odası Başkanı Köseoğlu, “Ülkemizde de yazılıma karşı farkındalık ciddi bir artış gösterdi. Hem bireyler hem de işletmeler, dijital dönüşüm ve yazılım çözümlerinin önemini daha iyi anladılar. NLK Bilgi Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nalan Kurt ile Odamız arasında yaptığımız protokol sözleşmesi ile üyelerimiz NLK Bilgi Teknolojileri’nden özel indirimli ürün hizmetlerinden faydalanabilecekler. Üyelerimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.NLK Bilgi Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, protokolün Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Nalan Kurt, kısa sürede farklı sektörde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara yazılım ve programlama konusunda altyapı hizmeti verdiklerini ifade ederek, “140 iş ortağıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca hedeflediğimiz gibi, sadece Türkiye ile kalmadık. 14 ülkeye yazılım ihraç etmeyi başardık ve bu sayıyı artırarak iletmeyi hedefliyoruz. Üretilen ürünlerin alıcılara yine online olarak sunulması ve potansiyel alıcılarla iletişime geçilerek ürün satış işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sonuç olarak günlük yaşamımızda kullandığımız bütün cihazların alt yapısında yazılım bulunuyor. Biz de yazılım ve optimizasyonu öne çıkararak doğru, verimli ve etkin yazılım çalışması yapılabilmesini amaçlıyoruz. Sayın Masrur Köseoğlu Başkanımızla Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (ESMMMO) Oda üyelerimize özel nlksoft ürün ve hizmetleri için indirim protokolü imzaladık. Hayırlı olsun” diye konuştu.