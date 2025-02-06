Erzurum’un Şenkaya ilçesinde Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi tarafından gençlere yönelik "Dilimiz Kimliğimizdir" başlıklı bir konferans düzenlendi.Programın açılış konuşmasını yapan Şenkaya Kaymakamı Abdullah Kurt, dijital çağdaki zihinsel dönüşümlere dikkat çekerek gençlerin vatana, bayrağa, dile, aileye ve kültüre aidiyet duymalarının bu çağda her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayarak "Milli kimlik ve şuur oluşmasında yaptıkları eğitim çalışmaları kapsamında TDED Erzurum Şubesi’ni ağırlamaktan memnunuz" dedi.Öğrencilerin şiirler okumasından sonra TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş; arifler, âşıklar ve alimler yurdu Şenkaya’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdikten sonra dil konusunda düşüncelerini ifade etti, dilini kaybeden milletlerin tarih sahnesinde yok olup gittiklerini veya başka bir millete dönüştüklerini, dili korumanın bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.Türkçenin, Türk milletinin medeniyet ve devlet kurduğu her coğrafyadan kelime alıp aldığı kelimeleri kendi ruh dünyasında ve irfanında Türkçeleştirdiğini belirterek Türkçenin Türkiye yüzyılında dünya dili olacağından şüphesi olmadığını ifade etti .Plaza dilinin veya Türkçesi varken yabancı kelimeler kullanmanın millet kimliğine verdiği sakıncalardan bahseden Başkan Ertaş, insan iletişiminde dilin önemine dair örnekler vererek konuşmasını tamamladı.Programın ardından Kaymakam Abdullah Kurt, TDED Şube Başkanı Murat Ertaş’a hediye takdim etti ve programa katılanlar topluca hatıra fotoğrafı çekildi.