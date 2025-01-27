Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından Beşevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şemdinli Taziye Evi’nin açılışı Vali Ali Çelik tarafından yapıldı.Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Ali Çelik, Kaymakam Yunus Emre Akpınar’ı makamında ziyaret ederek yürütülen faaliyet ve çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Vali Ali Çelik, daha sonra Şemdinli Belediyesi tarafından Beşevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Şemdinli Taziye Evi’nin açılışına katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Okuş’un dua okuduğu törende konuşan Vali Çelik, “Sevgi ve acılar paylaşılınca artan ve azalan konular. Maalesef acı kayıplarımız olduğu zaman da bir araya geliyoruz. Taziye evleri de Hakkari’mizin, bu bölgemizin çok önemli bir kültürüdür. Böyle değerli bir hizmetin kazandırılması da gerçekten memnuniyet verici” dedi.Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Vali Çelik, “Rabbim birliğimizi beraberliğimizi de daim eylesin. Bizi birbirimize dost kılsın. Allah sevgiyi de içimizden hiç eksik etmesin. Toplam inşaat alanı 1350 metre olan Şemdinli Taziye Evi; kadın bölümü, erkek bölümü, yemekhane, mescit ve lavabo gibi alanları ile Şemdinli’de yaşayan vatandaşlarımızın taziyelerinde kullanıma sunulacak" dedi.Vali Çelik ve beraberindekiler daha sonra Şemdinli 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Şemdinli İlçe Sağlık Müdürü Doktor Furkan Göçer’den 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde yürütülen faaliyetler, yakın zamanda hizmete girmesi beklenen aile sağlığı merkezinin faaliyete geçebilmesi için sürdürülen çalışmalar ve çağrı merkezinin fiziki yapısındaki eksikler ve ihtiyaçlar ile ilgili bilgiler alan Vali Çelik; aile sağlığı merkezinin en kısa zamanda hizmete girebilmesi ve ihtiyaç duyulan diğer eksiklerin de giderilmesi için gerekli desteği sağlayacağının sözünü verdi.