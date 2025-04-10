Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle devlet hastanesini su bastı.Hakkari ve ilçelerinde dünden beri etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran yağışlar nedeniyle Şemdinli Devlet Hastanesi’nin zemin katındaki bazı odaları ve koridorları su bastı. Hastane görevlileri yoğun bir çalışma sonucu suyu tahliye etti. Yetkililer, suyun tahliyesinin ardından hastanenin normale dönebilmesi için gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.