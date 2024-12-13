Kars-Selim-Göle yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.Kars Valiliğinden yapılan paylaşımda, “’Kış Programında Mücadele Dışı Yollar’ kapsamında bulunan 36-57 K.K. No’lu Selim-Göle Yolumuzun Km:7+000-15+000 arası kesim (Allahuekber Dağı Geçidi) yoğun kar ve tipi nedeniyle 13.12.2024 tarihi saat 17:30 itibariyle tüm araçlar için trafiğine kapatılmıştır” denildi.Öte yandan Selim’i Ardahan’ın Göle ilçesine bağlayan karayolu araç trafiğe kapatılmasıyla birlikte sürücüler Kars-Göle karayolunu kullanmaya başladı.