Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, il genelinde geçen yıl yaşanan sel baskını ve heyelanlara yönelik önleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum’da geçen yıl oldukça fazla sel baskınları ve heyelanların yaşandığını hatırlatarak, " Şu anda zaman zaman ufak çaplı sel baskınları ve heyelanlar oluyor. Bu anlamda meteorolojinin hava hareketlerini yakından takip ediyoruz. Bununla ilgili uyarıları da sosyal medya hesaplarımızdan duyuruyoruz ki vatandaşlarımız tedbirli olsun. Geçen seneki sel baskınlarından veya heyelanlardan kaynaklanan durumlarla ilgili hem Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, hem Karayolları Bölge Müdürlüğümüz hem Orman Bölge Müdürlüğümüz çalışmalarını yürütüyorlar. Tekrar afetlerin olmaması noktasında. Geçen seneki sel baskınlarından dolayı epey bir çalışma yapıldı ve ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene de devam edecek inşallah. Geçen hafta Orman Bölge Müdürlüğü’müzü ziyaret etmiştim. Orada Orman Bölge Müdürlüğümüze bir tahlili oldu. Sel baskınlarının olduğu yerlerde Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle, Büyükşehir Belediyemizle ortak bir çalışma yürütelim. Sadece o kurumlara bırakmayalım. Ağaçlandırma çalışmalarına önem verelim. Heyelan olan bölgelerde veya sel baskınlarının olduğu yerlerde ağaçlandırma çalışması da yapalım ki en azından onların yaptıkları çalışmalara biz de destek verelim diye" şeklinde konuştu.