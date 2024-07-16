Ardahan’da şehre inen bozayı paniğe neden oldu. Bozayı bahçede bulunan bir koyuna da saldırdı.Halil Efendi Mahallesi’nde, Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bölgesine gelen bozayıyı görenler durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ile polis ekipleri sevk edildi. Mahalleyi birbirine katan bozayı, Necmettin Işık’a ait koyunlardan birine saldırarak yaraladı.Bozayıyı çok yakından ilk defa gördüğünü söyleyen Tayfun Gökçe, "Ayıyı gördük, önce arıcılıktaydı. Arıcılıktan sonra bu bölgeye doğru yöneldi. Ve o anda burada otlayan bir koyuna saldırarak koyunu yaraladı. Ondan sonra da meraya doğru ilerleyerek gözden kayboldu" dedi.Bir süre bölgede yiyecek arayan bozayı, mahalledeki evlerin arasından çayırlıklara doğru ilerleyerek gözden kayboldu. Ekipler, ayının bölgeden uzaklaşması için çalışma yaptı.