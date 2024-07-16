Cilo Doğaseverler Kulubü ve Yüksekova Turizm öncülüğünde yapılan doğa turu kapsamında 78 doğasever Kaval Şelalesi’ni gezdi.Cilo Doğaseverler Kulubü ve Yüksekova Turizm, bölgenin güzelliklerini keşfetmeye ve tanıtmaya devam ediyor. Düzenlenen gezi programında 78 kişilik doğasever grup, Hakkari’deki Kaval Şelalesi’ni gezdi. Cengiz Topel Caddesi’nde sabah saatlerinde bir araya gelen doğaseverler, minibüsle şelaleye doğru hareket etti. Burada doğa güzellikleri keşfeden doğaseverler, bol bol hatıra fotoğrafı çekti.Doğaseverlerden çevre kirliliğine tepkiDoğaseverler, bölgede piknikçilerin geride bıraktıkları çöpleri temizleyerek vatandaşları duyarlı olmalarını istedi. Gezi hakkında açıklamalarda bulunan kulübün denetim kurulu Başkanı Yahya Gürle, "Bölgemizde bulunan güzellikleri doğaseverlere tanıtmak ve tarihi değerlerimizin keşfedilmesini sağlamak için gezilerimi her hafta sonu düzenliyoruz. Çok güzel bir gezi oldu, çok mutlu olduk. Fakat bölgeye gelen bazı vatandaşlarımız ne yazık ki piknik yaptıktan sonra çöplerini etrafa bırakıp gitmiş bizler buraya yerli yabancı birçok turist getiriyoruz. Bizi böyle tanımalarını istemeyiz. Bu konuda daha duyarlı olmamamız gerekiyor” dedi.