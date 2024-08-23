Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) askeri araç kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.KKTC’nin Güzelyurt kentinde askeri aracın otomobille çarpışmasının ardından devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık (20) bugün memleketi Malatya’da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Piyade Er Uğurcan Işık için öğle namazını müteakip Malatya Şehir Mezarlığı’nda düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Seddar Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, Milletvekili Abdurrahman Babacan ile askeri ve polis erkanı, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Şehidin cenazesi kortej eşliğinde camiye getirilirken, askerler silah arkadaşlarının tabutunun başında nöbet tuttu, şehit ailesi ise taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri bando eşliğinde şehitliğe getirildi. Vatandaşların da tekbirlerle eşlik ettiği törende şehidin naaşı daha sonra Malatya Şehitliği’nde gözyaşları arasında defnedildi.