Teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er İsmail Karaman Erzurum’un Oltu ilçesinde mezarı başında anıldı.19 Mart 1975 yılında Hatay Altınözü’nde vatani görevini yaparken çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er İsmail Karaman, Oltu Ünlükaya Mahallesi mezarı başında anıldı. Törene Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Erdal Hastürk, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi ve Oltu Sosyal hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Yiğit katıldı. Şehidin mezarı başında dualar okundu. Daha sonra Kaymakam Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile birlikte Ünlükaya İlkokulunu ziyaret etti. Okul hakkında bilgi alındı ve okul binasının eksiklerinin giderilmesi için gerekli girişimlerin başlatılacağı belirtildi. Heyet Daha sonra Şehit İsmail Karaman’ın aile büyüklerinden Abdullah Karaman’ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kur’an-ı Kerim okunarak şehit için dualar edildi.