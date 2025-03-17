Erzincan’da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.Vali Hamza Aydoğdu; 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ve protokol üyeleriyle birlikte şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı.Şehit aileleriyle ve kahraman gazilerle bir arada bulunmaktan, aynı sofranın etrafında olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Aydoğdu, "Bugün şanlı bayrağımızın gölgesinde, cennet vatanımızda huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum." dedi.