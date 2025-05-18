2025 Aile Yılı kapsamında Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce düzenlenen "Vatan ve Kahramanlık Gezisi", şehit ve gazi çocukları ile ailelerine unutulmaz bir gün yaşattı. Tarih, doğa ve kültürün buluştuğu programa 75 şehit yakını, çocuklarıyla birlikte katıldı.Gezi, Karskapı ve 15 Temmuz Şehitlikleri’nin ziyaretiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualar eşliğinde ebediyete irtihal eden aziz şehitler anıldı. Çocuklara ve ailelerine vatan sevgisi ile şehitlik kavramının önemi anlatıldı.Ardından Tortum ilçesine geçildi. İlk durak Siray Seyir Terası oldu. Burada aileler ve çocuklar, Erzurum’un eşsiz manzarasında fotoğraflar çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.Oyun Adası’nda düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar neşeyle koşup eğlenirken, aileler de onlara eşlik etti. Zipline, salıncak ve oyun gruplarında çocuklar doyasıya vakit geçirirken, aileler de keyifli anlar yaşadı.Tortum Şelalesi’nde verilen öğle yemeği sonrasında yapılan doğa gezisinde çocuklar ve aileler birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi. Doğanın büyüleyici atmosferi, tüm katılımcılara hem huzur hem de moral oldu.Çocuklara dondurma ikram edilirken, aileler de doğayla iç içe geçirilen bu özel anların tadını çıkardı. Gezi, çocuklar ve aileler için hem eğlenceli hem de duygusal açıdan anlamlı bir hatıra olarak hafızalarda yer etti.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut programda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Vatan sevgisi, sadece kelimelerle değil, yaşanarak ve hissedilerek nesilden nesile aktarılmalıdır. Bugün burada, kahraman şehit ve gazilerimizin emanetleri olan kıymetli çocuklarımız ve aileleriyle birlikte çıktığımız bu anlamlı yolculuk, hem bir vefa örneği hem de milli bilinç kazandırma adına önemli bir adımdır.Tarihi ve doğal güzelliklerle dolu bu gezi sayesinde çocuklarımız hem tarihimizle hem de vatan toprağıyla daha derin bir bağ kuracaklar. Onların yüzündeki tebessüm, bizlere güç veriyor. Bu güzel organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."Programa katılan şehit çocukları ve aileleri, kendilerine yönelik bu özel programdan mutluluklarını ifade ettiler.