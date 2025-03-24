Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erzurum Şehir Tiyatrosu’nun "3 Kuşak Erzurum" adlı yeni tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Murat Balkuş ve Mahmut Coşkun’un kaleme aldığı tek perdelik komedi oyununu Murat Balkuş ve Oktay Parlar yönetti. Erzurum’un yetiştirdiği usta tiyatrocular Murat Balkuş, Oktay Parlar, Şerif Avcı ve Murat Karasungur’un baş rollerde oynadığı kahkaha komedisi kadim kentin 80, 90 ve 2000’li yıllarını konu ediniyor. Taner Yıldız, Hamit Cızoğlu, Esra Aydın, Hande Köse, Tuğçe Köse ve Mahmut Coşkun’un da etkili performanslarıyla renklenen oyunun müziklerini Metin Kara ve Yavuz Sürmeli yaptı. Elif Nalbantoğlu’nun seslendirmeleriyle katkıda bulunduğu komedi oyunu İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak sahneleniyor. Yönetmenlerden Oktay Parlar, "Tiyatro sanatçımız Murat Balkuş ağabeyimizle birlikte muhteşem bir esere imza attık. Kent merkezi ve ilçelerimizde sahnelediğimiz oyunumuz şehrin üç kuşak ve üç devrini yansıtıyor. Erzurum tadında şehir kültürü ve geleneklerimizi yansıtan oyunumuza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.Sanatçı Balkuş’tan Başkan Sekmen’e TeşekkürTiyatro Sanatçısı Murat Balkuş da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ederek, "Sanatın ve sanatçının en büyük destekçisi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ağabeyimize gönül dolusu teşekkür ediyorum. Başkanımız beni bu güzel eserle yeniden hemşehrilerimle buluşturdu" şeklinde konuştu. Oyundaki güçlü performansıyla göz dolduran Balkuş, "Oktay Parlar kardeşimle birlikte farklı bir reji tekniği uyguladık. Yer yer epik bazen de Geleneksel Türk Tiyatromuzun tarzını yansıttığımız bu güzel eserde hem güldürdük hem de Erzurum’un o eşsiz geleneklerini seyircimizin beğenisine sunduk" diye konuştu.