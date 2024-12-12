Isparta’da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu şehit olan Erzurumlu Astsubay Çavuş Taha Nergis’in ailesi taziyeleri Palandöken ilçesi Güzelyurt Köyü’nde kabul etti.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehit Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz’in babası Ahmet Nergiz’e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sayın Tuncay Altuğ, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da hazır bulundu.Vali Çiftçi, ziyarette “Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.” dedi.