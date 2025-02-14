Sarıkamış’ta etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu ilçede vatandaşlar, işyerlerinin önündeki kaldırımların karını temizlemek için seferber oldu.Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de devam etti. Belediye ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, esnaf ve vatandaşlar da iş yerlerinin önünü temizlemek için kürekleriyle yoğun çaba harcadı.Sarıkamış’ta işyerinin önünün karını temizleyen Fatih Alkan, "Dün geceden beri kar yağışı halen devam ediyor. Sarıkamış yine beyaz gelinliğini giydi. İşletmelerimizin önün karını temizlemeye devam ediyoruz" dedi.Öte yandan, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan ve Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi’nde ise kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Sarıkamış’ta kar yağışı devam ediyor.