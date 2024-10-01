Sarıkamış’ta KOM ekiplerince yapılan operasyonda sahte içki ve makaron ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ve Sarıkamış ilçesinde kaçakçılara yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi.Düzenlenen operasyon yapılan aramalarda; 2 bin 770 doldurulmuş makaron, 17 kilo 500 gram nargile tütünü, 18 paket gümrük kaçağı sigara, 22 şişe halinde toplam 11 litre sahte alkollü içki ve 2 şişe halinde toplam 10 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirilerek muhafaza altına alındı.Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Adliye’ye sevk edilen 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.