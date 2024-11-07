Sarıkamış’ta “Uyuşturucu” “Yağma” “Hırsızlık” ve “Kasten Yaralama” gibi toplamda 51 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi T.P. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 15 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.P. bir süre önce cezaevinden firar etti. T.P.’in yakalanması için çalışma başlatan Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Sarıkamış’ta saklandığını tespit etti.Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürünün titizlikle yürüttüğü operasyonla T.P. saklandığı evde gözaltına alındı.Gözaltına alınan T.P. emniyetteki işlemlerinin ardından Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından T.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.