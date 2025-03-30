Kars’ta havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, ilçe merkezine indi. Aç kalan ayılar, yiyecek arayışıyla mahalle aralarında çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görüntülendi.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gece saatlerinde görülen ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Ayıların agresif tavırları ise kameraya yansıdı.Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanır uyamaz karınlarını doyurmak için yerleşim yerlerine inen 2 boz ayı çöplerin içerisinde hem yiyecek aradı, hem de etrafı gözledi. Bir süre yiyecek arayan ayılar daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi.