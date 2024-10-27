Sarıkamış’ta kış uykusuna yatmayan bozayılar, ilçe merkezinde karınlarını doyururken cep telefonuyla kaydedildi.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar kış uykusuna yatmadı. Kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu ilçede kış uykusuna yatmayan bozayılar toplu konutlara kadar geldi. Burada belediyeye ait çöp konteynerlerini devirerek yiyecek arayan ayılar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, 2 ayının çöp konteynerinde yiyecek araması yer alıyor. Sarıkamış’ta günübirlik ilçe merkezinde görülen ayılara ise vatandaşlar, ‘sıradan bir gün’ diyerek gülüp geçiyor.