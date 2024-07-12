Kars’ın Sarıkamış ilçesi Kelik Deresi’nde Medeni Erol, kurduğu tesiste alabalık yetiştiriyor. Erol, yetiştirdiği alabalıklarla geçimini de sağlıyor.Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Sarıkamış Keklik deresinde bulunan alabalık tesisini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.Alabalık işletme tesisi sahibi Medeni Erol ile bir süre sohbet eden Aydın, Erol’dan işletmenin üretimi hakkında bilgiler aldı.Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, alabalık tesisi işletmecisi Medeni Erol’a Tarım ve Orman Bakanlığı ve İl Müdürlüğü olarak sürekli üreticilerin yanında olduklarını belirtti.Aydın, Keklik Deresi alabalık tesislerindeki incelemelerinin ardından Sarıkamış’tan ayrıldı.