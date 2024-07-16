Sarıkamış’ta baraj kapaklarının açılmasıyla birlikte çekilen suyla birlikte köy camisi, köyde bulunan Rus kilisesi ile ağaçlar ortaya çıkmaya başladı. Baraj suları içerisinde yeşeren ağaçlar ise kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.Kars’ın Sarıkamış ilçesi Karakurt köyünde bulunan ve adını da köyden alan Karakurt Barajı’nın kapakları açıldı. Kapakları açılan barajın suları çekilirken, çekilen sularla birlikte köy camisi, köyde bulunan Rus kilisesi, köy evlerinin kalıntılar altında kalan ağaçlar ortaya çıktı.Ortaya çıkan yerleşim yerleri fotoğrafçıların da ilgisini çekmeye başladı. Bölgeye gelen fotoğrafçılar, eski yerleşim yerlerinin fotoğrafları çekti.Sarıkamış’ın çok güzel bir yer olduğunu ifade eden fotoğrafçılar, “Sarıkamış çok güzel bir yer, mutlaka görülmesi gereken bir yer, bizler insanı büyüleyen sarıçam ağaçları ve boz ayıları fotoğraflarken, ilgimizi eski Karakurt köyü çekti. Burada suların yükselmesiyle birlikte sular altında kalan cami, kilise, köy evleri, suların çekilmesiyle yeniden ortaya çıkmaya başladı. Bizlerde buraya gelerek fotoğraf çektik. Çok güzler kareler yakaladık” dediler.Öte yandan Karakurt Baraj’nın kapaklarının açılmasıyla birlike sularda 50 metre çekildi. Baraj suyunun belirlen düzeye kadar çekilmesiyle birlikte eski Karakurt köyü de tamamen ortaya çıkacak.