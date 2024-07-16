Erzurum’da hakkında FETÖ soruşturmaları çerçevesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisi tarafından yakalandı.Konu ile Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 11.07.2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. K. (İhraç Polis Memuru) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.