Sarıkamış ormanları, sonbaharın gelişiyle birlikte muhteşem bir renk cümbüşüne ev sahipliği yapıyor. Doğanın büyüleyici mevsimi, sarı, turuncu ve kırmızı tonlarıyla adeta bir tablo gibi süslenmiş ağaçlarla dolup taşıyor.Kars’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Sarıkamış, özellikle sonbahar aylarında doğa severlerin de ilgisini çekiyor.“Doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılar için ideal”Sarıkamış ormanları, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için mükemmel bir alan sunuyor. Güneş ışığının ağaçların arasından süzülerek yere düşmesi, bu eşsiz manzarayı daha da büyüleyici kılıyor.Sarıkamış’ta renk cümbüşü yaşandığını ifade eden doğa fotoğrafçısı Furkan Turut, “Doğamız rengarenk bu mevsimde, Sarıkamış ormanlarıyla baya meşhur, fotoğraf çekiyorum, baya güzel renk cümbüşü var” dedi.“Ekoturizm fırsatları”Sarıkamış, ekoturizm açısından da önemli bir potansiyele sahip. Sarıkamış doğaseverlere bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıma fırsatı da sunuyor. Ayrıca, kış aylarında kayak imkanlarıyla da dikkat çeken Sarıkamış, yılın her döneminde ziyaretçileri ağırlamaya da hazırlanıyor.Sarı, yeşil ve gökyüzünün mavisiyle bütünleşen sarıçam ormanları kart postal görüntüler ortaya çıkarırken, Sarıkamış sarıçam ormanlarında yaşanan renk cümbüşü dron ile görüntülendi.