Kars’ın Sarıkamış ilçesinde lazer ve epilasyon merkezi düzenlenen görkemli törenle açıldı.Sarıkamış’ta hizmete giren Onur Çelik ve Özge Çelik çiftinin hizmete sunduğu epilasyon merkezinin açılışını, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Serdar Kılıç yaptı.Kaymakam Aslantatar ve Başkan Kılıç, işletmenin ilçeye ve işletme sahibi Özge Çelik hanımefendiye hayırlı olsun dileklerini ileterek bol bereketli kazançlar diledi.Günün konseptine uygun dizayn edilen işletme gezilerek işletme hakkında bilgiler alındı.