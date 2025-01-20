Sarıkamış Kaymakam Enis Aslantatar, esnafla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de sorunlarını dinledi.Aslantatar, gerçekleştirdiği ziyaretlerde işyerlerini tek tek gezdi, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek notlar aldı.Ziyaret sırasında esnafın talep ettiği konular hakkında ilgili kurumlarla iletişime geçileceğini belirten Aslantatar, özellikle kış aylarının yoğun geçtiği Sarıkamış’ta ticaretin canlılığını koruması için gereken önlemlerin alınacağını ifade etti.Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar’ın ilçe genelindeki sorunların çözümü için vatandaş ve esnaf ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.