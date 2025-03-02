Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Kristal karı ve eşsiz doğasıyla ünlü merkezde, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte pistler tamamen beyaza büründü. Kayak severler, 2 bin 500 rakımı ve uzun pistleri ile dikkat çeken merkezde, unutulmaz anlar yaşıyor.Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini ifade eden Habitat Otel Genel Müdürü Halil İbrahim Cihangir, "Ramazan ayının başlamasıyla beraber pistlerde yoğunluğumuz devam ediyor. Herhangi bir çığ tehlikesi bulunmuyor. Otellerde yoğunlumuz devam ediyor. Bütün kayak severleri Kars Sarıkamış’a beklemekteyiz. Pistlerde kar kalınlığımız yaklaşık 1,5 metredir" dedi.Öte yandan kayak severler, Sarıkamış’ın ‘toz kristal karı’ üzerinde kaymanın ayrıcalığını yaşamak için bölgeye akın ediyor. Kayak merkezinde 5 telesiyej ve toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor.