Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan otomobildeki kadın itfaiye ve AFAD ekiplerince sıkıştığı aracın içerisinden kurtarıldı.Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan Nafiya Ayhan araçta sıkıştı. Kaza mahalline AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan kadın itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.