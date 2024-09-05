Malatya’nın Darende ilçesinde sürücünün kontrolünde çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Ilıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Özgür idaresindeki 44 DN 091 plakalı traktör Atoynağı mezrası mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.Mehmet Özgür’ün cenazesinin adli tıp kurumuna kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.