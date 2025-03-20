Elazığ merkez Salkaya köyünde keşfedilen 84 metrekarelik taban mozaiği ile birlikte bölgede arkeolojik kazı alanının genişletileceği belirtildi.Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Salkaya köyünde keşfedilen 84 metrekarelik taban mozaiğinin bölgenin tarihine ışık tuttuğunu söyledi. Vali Hatipoğlu, ’’Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arkeoloji ve Etnografya Müzesi uzmanları tarafından başlatılan incelemeler, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle arkeolojik kazılara dönüştü. Kazılar sonucunda ortaya çıkarılan mozaik, üzerindeki aslan, dağ keçisi, ördek, tazı, geyik, sülün, domuz, ayı, kaz, Anadolu leoparı ve kuş gibi hayvan figürleri ile ağaç ve bitki tasvirleri sayesinde Türkiye’nin en büyük ve en etkileyici mozaiklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Mozaiğin bulunduğu alan ve çevresinde yapılan kazı ve sondaj çalışmaları, bölgenin Geç Roma dönemine ait önemli bir yerleşim ve üretim merkezi olduğunu gösterdi. Yapılan keşiflerde bir kilise ve şarap üretim kuyusu da gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar, mozaiğin Geç Roma dönemine, kilise ve şarap kuyusunun ise yakın tarihlere ait olabileceğini belirtiyor. Bölgede daha fazla tarihi buluntunun ortaya çıkabileceği düşüncesiyle kazı alanının genişletilmesine karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, alanın çevresini arkeolojik sit alanı ilan ederek koruma altına aldı. 2025 yılı içerisinde, ilimiz Arkeoloji ve Etnografya Müzesi başkanlığında başlayacak yeni kazı çalışmalarıyla birlikte bölgedeki tarihi mirasın daha da zenginleşmesi bekleniyor. Devam eden sondaj kazılarıyla birlikte, bölgedeki tarihî mirasın daha da gün yüzüne çıkması bekleniyor. Salkaya köyündeki keşifler, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, ilimizi kültürel ve turistik açıdan daha da önemli bir merkez haline getirecektir’’ dedi.