Kars İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç’i, Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Ziyaret sırasında Emniyet Müdürü Saka, Albay Genç’e plaket takdim ederek, yeni görevinde kendisine ve ekibine başarılar diledi. İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç ise ziyaretinden dolayı Saka’ya teşekkür etti.Ziyarette Kars konuşuldu.Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanlığı’ndan ayrıldı.