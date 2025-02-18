Şahsuvaroğlu Grup, sılayı rahim adını verdikleri yapılanma üzerinden Erzurum’da anaokullarının ardından bu kez ortaokul ve lise düzeyinde okul açacak.İsabet Okullarının aynı modelini kentte uygulayacağını açıklayan grubun Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu, amaçlarının başarılı, inançlı bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Türkiye, Cezayir ve Irak’ta otomotiv ve inşaat alanında faaliyet gösteren Şahsuvaroğlu Grup , Erzurum’da eğitim yatırımları büyütme kararı aldı.Erzurum’da basın mensupları ile biraraya gelen Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu, "Geleceği inşaa etmek ancak verilen iyi bir eğitim ile mümkün. ‘Türkiye’de kültürel ve dini erozyonun önüne ancak eğitimle geçilebilir’ dedik ve grup olarak kentimize eğitim yatırımı yapmaya karar verdik" dedi.Erzurum’da anaokulu düzeyinde Gülbahçe Okulları ile eğitim yatırımlarına başladıklarını hatırlatan Şahsuvaroğlu, " Şimdi istiyoruz ki orta ve lise düzeyinde bir eğitim yuvası inşa edelim. Maddi sıkıntısı olduğu için eğitim göremeyen nice çocuklarımız var. ‘Bu çocuklarımız için nefes olalım’ dedik ve yola çıktık" diye konuştu.Erzurum’un okullar bölgesinde arazi aldıklarını ifade eden Şahsuvaroğlu, "İnşaat sezonunun başlamasıyla okul inşaatına start vereceğiz. Türkiye de son derece kaliteli eğitim veren İsabet Okullarını kentimize getiriyoruz. İstiyoruz ki dini ve kültürel değerler üzerinden gençlerimizi geleceğe hazırlayalım. Bu konuda aile olarak yurt ve Milli Eğitim Bakanlığına hibe ettiğimiz okulun ardından kendimizin işleteceği özel bir okul yapıyoruz. Bu okula girişler için elbette bazı şartlar, sınavlar olacak. Ama asla maddi bir beklentimiz yok. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinleri aldık ve bahar ayında ilk kazma vurulacak" ifadelerini kullandı.