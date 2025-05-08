Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Sanayi Mahallesi Garaj Sokakta gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Şerifoğulları ayrıca Cahit Dalokay Bulvarına bağlantılı yeni kavşak düzenlemesi ile kaldırım ve bordür düzenleme çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Elazığ’ı bölgede lider ve gelişmiş bir şehir yapma hedefiyle kentin dört bir yanını eser ve hizmetlerle donatmaya devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Başkan Şerifoğulları bu kapsamda, altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlanan asfaltlama ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceliyor. Kentin dört bir yanında ulaşımda kalite ve konforun artırılması için asfaltlama hamlesini başlatan Başkan Şahin Şerifoğulları, bu kapsamda Sanayi Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.Temaslarında, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, Sanayi Mahalle Muhtarı Adem Susalan ve birim müdürlerinin eşlik ettiği Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, vatandaşlarla da bir araya gelerek, talepleri dinledi. Vatandaşlar, Başkan Şerifoğulları’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Elazığ Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.Öte yandan Elazığ Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı Sanayi Mahallesi Garaj Sokakta zemin güçlendirmesinin ardından sıcak asfalt serimi ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Cahit Dalokay Bulvarına bağlantılı yeni kavşak düzenlemesinin de gerçekleştirildiği çalışmalar kapsamında kaldırım ve bordür düzenleme çalışmaları da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yeni bağlantı yolu ile birlikte mevcut yol aksı genişleyerek bölge trafiğinde yoğunluğun azaltılması, yol ve ulaşım kalitesinin de önemli ölçüde artırılması hedeflenirken, gerçekleştirilecek peyzaj çalışmaları ile de bölgeye değer kazandırılacak.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları temaslarının ardından yaptığı açıklamada, ’’Altyapı yenileme çalışmalarımızla şehrimizin geleceğine önemli bir yatırım yapmayı sürdürürken, üstyapı çalışmalarımızla da kıymetli hemşehrilerimiz için güvenli ve konforlu bir şehir imar etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda altyapı çalışmalarının tamamlandığı Sanayi Mahallesi Garaj Sokak’ta gerçekleştirilen yeni kavşak düzenlemesi ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Tüm birimlerimizle şehrimiz ve hemşehrilerimiz için sahadayız, çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mahalle ayrımı gözetmeden şehrimizin her bir köşesine hizmetlerimizi götürmeyi sürdürüyoruz’’ dedi.