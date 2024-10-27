Sağlık çalışanlarının, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum’da 50 hafta önce başlattığı sessiz yürüyüşü devam ediyor.Erzurum Lala Mustafa Paşa Camisi’nin önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, taşıdıkları pankartlarla Yakutiye Medresesi’ne doğru yürüdü.Daha sonra Yakutiye Medresesi önünde toplanan grup adına yapılan basın açıklamasını Şerafettin Macit okudu. Macit, “Şimdi biz susalım. Şehit Yahya Sinvar konuşsun. Zaten susuyoruz. Suskunluğumuzu Şeyh Yasin zaten Allah (c.c)’a şikayet etti. Evet dikkatle dinleyip kendimizi hesaba çekelim. Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helâk olmuş ölüler! Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felâketler karşısında? Bir halk yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin namusu için kızacak? Şerefli direnişçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak! Bu ümmet utanmaz mı, şerefi çiğnenirken?Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış! Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilâtları ve bariz şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı? Tümü birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye; “Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafımızı gider ve mü’min kullarına yardım et!” diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor?Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız, o zaman alınlarımızda şu yazılacak: “Bizler direndik! İleri atıldık ve kaçmadık!” Bizden, teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin! Çünkü biz, bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz.Allah aşkına, bari aleyhimize olmayın! Evet biz de elimizden gelenim yapalım. Yapacağımız çok şey var. Bari boykotu ölene kadar sürdürelim. Kinimizi siyonizme karşı sonuna kadar sürdürelim. Bu soykırıma bizi alıştırıyorlar. Son olarak şunu bir kez daha haykıralım. Ey Amerika ey itrail: alışmayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız” diye konuştu.Konuşmanın ardından yapılan dua ile program sona erdi.