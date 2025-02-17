Ağrı’nin Diyadin ilçesinde vatandaşlarla çorba ikramı yapıldı"Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım Projesi" kapsamında, Diyadin Salihiyye Camii’nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Etkinlik, din görevlilerinin gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve okunan salâvat-ı şerifeler eşliğinde başladı. Ardından sabah namazı cemaatle birlikte eda edildi.Programa, İlçe Müftüsü Fatih Sarı, İlçe Vaizi Diyaeddin Ulaş, Müftülük personeli, Salihiyye Kur’an Kursu öğrencileri ve ilçeden çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, İlçe Müftüsü Fatih Sarı’nın "Tövbede Acele Etmek" konulu sohbetiyle sona erdi.Programın ardından, Diyadin İlçe Müftülüğüne bağlı Salihiyye Kur’an Kursu tarafından katılımcılara çorba ve çay ikramı yapıldı.