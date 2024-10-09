Elazığ’da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 1’i kurusıkıdan bozma olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığının çalışmaları neticesinde A.B.Y. isimli şahsa ait bir işletmede arama yapıldı. Yapılan kontrolde, 1 adet 9 milimetre çapında Crazy Blow marka tam otomatik ruhsatsız tabanca, 1 adet 6.35 milimetre çapında Blow Mini Mod 2003 marka kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında HS-9 marka ruhsatsız tabanca, 231 adet MKE marka 9 milimetre fişek, 33 adet 9 milimetre kurusıkı ses fişeği ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Elazığ’da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 1’i kurusıkıdan bozma olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Elazığ’da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, 1’i kurusıkıdan bozma olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.