Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Beydağı Tabiat Parkı’nda düzenlenen Uçurtma Şenliği, yüzlerce uçurtmanın gökyüzünü süslediği renkli görüntülere sahne oldu.Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Beydağı Tabiat Parkı’nda "Uçurtma bizden, uçurmak sizden" temasıyla Uçurtma Şenliği düzenlendi. Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken ortaya renkli manzaralar çıktı.Şenliğe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz da katıldı. Etkinlik boyunca öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösterilerle programa renk kattı. Gökyüzünde süzülen yüzlerce uçurtma Beydağı Tabiat Parkı’nda görsel bir şölene dönüştü.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu yıl ilki düzenlenen uçurtma şenliğini geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm her şeye değer" dedi.Öğrenciler, uçurtmalarını özgürce uçurmanın keyfini çıkarırken, Başkan Sami Er ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Mahalli sanatçı Ahmet Uçar’ın seslendirdiği türküler eşliğinde çocuklar ve aileler müzikle eğlendi, doğayla iç içe unutulmaz bir gün geçirdi.