Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İngiltere’ye gerçekleştirdiği ziyareti, Türkiye’nin İskoçya ve Kuzey İrlanda Başkonsolos Vekili Demet Kayaoğlu ile Edinburg Elçilik Binasında yaptığı görüşme ile tamamladı.Üniversitenin uluslararası alandaki iş birliklerini güçlendirmek amacıyla bir dizi temaslarda bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, görüşmede önemli konuları ele alarak iki ülke arasında akademik bağları derinleştirmeye yönelik adımlar attı.Edinburg’da gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesinin İskoçya ve İrlanda’daki üniversitelerle akademik ilişkilerinin geliştirilmesi, lisansüstü öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi, değişim programlarının kapsamının genişletilmesi ve ortak uluslararası projelerin hayata geçirilmesi gibi stratejik başlıklar masaya yatırıldı. Bu konular, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli birer kilometre taşı olarak değerlendirildi.Rektör Hacımüftüoğlu: “Bilimsel İş Birliklerini Çeşitlendirmeye Devam Edeceğiz”Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, Türkiye’nin yurt dışındaki akademik ve diplomatik temsiliyetine katkı sunan Başkonsolos Vekili Kayaoğlu’na teşekkürlerini iletti. Hacımüftüoğlu: “Kayaoğlu’nun misafirperverliği ve iş birliğine yönelik pozitif yaklaşımı, görüşmemizin son derece verimli geçmesini sağladı. Kendisine ülkemizi temsil ettiği bu önemli görevde başarılar diliyor, üniversitemizin uluslararası düzeydeki iş birliği vizyonuna katkı sunacak adımlar için heyecan duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.İngiltere ziyaretinin de oldukça verimli geçtiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu; Atatürk Üniversitesinin yurt dışındaki iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğini belirterek, uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda yeni projeler ve programlarla öğrencilere ve akademisyenlere daha geniş bir vizyon sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.Ziyaret kapsamında edinilen kazanımlar, Atatürk Üniversitesinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırma ve bilimsel iş birliklerini çeşitlendirme hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Yapılan görüşmeler sırasında gündeme gelen projelerin, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağı öngörülüyor.