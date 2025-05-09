Atatürk Üniversitesi, uluslararası bilim diplomasisi kapsamında yürüttüğü temaslarla küresel ölçekte akademik iş birliklerini derinleştirmeye devam ediyor.Amerika Birleşik Devletlerine gerçekleştirilen akademik ziyaret programı çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmaları ve yöneticilik deneyimleriyle uluslararası alanda saygın bir yere sahip üç önemli akademisyenle bir araya geldi.University of Michigan’dan Prof. Dr. Joerg Lahann, University of Southern California’dan Prof. Dr. Paul Bogdan ve North Carolina State University’den Prof. Dr. Martin Thuo ile gerçekleştirilen görüşmelerde, yükseköğretim alanında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik somut başlıklar ele alındı.Ortak bilimsel hedefler, Uluslararası projeler ve akademik hareketlilik konuşulduToplantılarda, özellikle bilimsel üretimin nitelik ve etki boyutunu artırmaya yönelik ortak araştırma projeleri, disiplinler arası iş birlikleri, ikili akademisyen ve öğrenci değişim programları, uluslararası burs ve fon kaynaklarının paylaşımı ve ortak laboratuvar ve merkez kurulumu gibi stratejik konular görüşüldü.Görüşmelerin en dikkat çekici yönlerinden biri, üniversiteler arası etkileşimin sadece öğrenci ve akademisyen hareketliliğiyle sınırlı kalmayıp, ortak teknoloji geliştirme, bilgi transferi ve ortak yayın politikaları gibi daha derin yapısal alanlara da yönelmesi oldu. Bu bağlamda, görüşülen akademisyenlerin liderlik ettiği araştırma merkezleri ve inovasyon projeleriyle Atatürk Üniversitesi arasında çok yönlü iş birliği alanları ortaya kondu.Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel gücümüzü küresel paydaşlarla birleştiriyoruz"Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, uluslararası bilim çevreleriyle geliştirilen bu tür iş birliklerinin Türkiye’nin yükseköğretim vizyonuna da katkı sunduğunu belirterek: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimi sınırların ötesinde inşa etmenin gerekliliğine inanıyoruz. ABD’deki öncü üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz bu temaslar; bilimsel ortaklıkların kurumsallaşması, araştırma projelerimizin uluslararası fonlarla desteklenmesi ve genç araştırmacılarımızın küresel akademik ortamlarda yetişmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu görüşmelerde yalnızca iş birliklerini konuşmakla kalmadık, aynı zamanda Atatürk Üniversitesinin bilimsel vizyonunu, potansiyelini ve iş birliğine açık yönlerini detaylı bir biçimde aktardık" ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ayrıca, üniversitenin gelişen bilim altyapısını ve araştırma kapasitesini küresel akademik ağlarla entegre etmenin, gelecekte daha güçlü bir akademik kimlik inşası açısından hayati olduğunu vurguladı.Küresel akademik vizyonun bir parçası: Bilimde uluslararasılaşmaAtatürk Üniversitesinin yürüttüğü bu stratejik temaslar, yalnızca ikili iş birlikleriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bilimsel üretimin küresel dolaşımına entegre olmayı hedefleyen uzun vadeli bir vizyonun parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle yapay zekâ, sağlık teknolojileri, malzeme bilimi ve kompleks sistemler gibi öncelikli araştırma alanlarında ortak projeler geliştirilmesi bekleniyor.Bu kapsamda yapılan planlamaların, önümüzdeki dönemde somut akademik çıktılarla desteklenerek uluslararası araştırma konsorsiyumlarına katılım, ortak yayınlar, yeni nesil eğitim programları ve karşılıklı bilim insanı görevlendirmeleri ile genişletilmesi öngörülüyor.