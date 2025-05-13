Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, bilim ve teknoloji alanında önemli akademik kurumlarla görüşmeler yapıldı.Ziyaretlerde, öğrenci değişim programları, ortak bilimsel projeler, burs imkanları ve akademik hareketlilik gibi konular ele alındı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ziyaretleri, ABD Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen ortak projeler çerçevesinde gerçekleşti.Biyoteknoloji Alanında Maryland Üniversitesi ile Stratejik GörüşmelerZiyaretin ikinci durağı, Maryland Üniversitesine bağlı Biyobilim ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü (IBBR) oldu. Burada Enstitü Direktörü Prof. Dr. Jonathan Dinman ve Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. John Marino ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ribozom biyolojisi, protein sentezi, viroloji ve yapısal biyokimya alanlarında yürütülen ileri düzey araştırmalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, IBBR ile Atatürk Üniversitesi arasında doktora sonrası araştırmacı değişimi ve ortak projeler geliştirme konusunda niyet birliği sağlandığını belirtti. Özellikle nükleer manyetik rezonans (NMR), kriyo-elektron mikroskopisi ve x-ışını kristalografisi gibi ileri teknikler konusunda iş birliği potansiyeli vurgulandı.Howard Üniversitesi ile Sağlık Bilimlerinde Akademik EtkileşimWashington DC’de yer alan, ABD’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan Howard Üniversitesinde de önemli görüşmeler yapıldı. Farmakoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Robert Copeland, Lisansüstü Eğitim Direktörü Prof. Dr. Martha Davila-Garcia ve Eczacılık Fakültesinden Prof. Dr. Pather Indiran ile bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, özellikle tıbbi farmakoloji, sinir sistemi hastalıkları ve ilaç geliştirme alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Howard Üniversitesinin yüksek lisans ve doktora programlarında Türk öğrencilere burs verilmesi, karşılıklı öğretim üyesi değişimi ve ortak yayın üretimi gibi başlıklar üzerinde mutabık kalındı.George M. Üniversitesinde Nörobilim Odağında İş BirliğiZiyaretin ilk durağı, Virginia eyaletinde yer alan George M. Üniversitesi oldu. Rektör Hacımüftüoğlu, Moleküler Nörobilim Bölümünde görev yapan Prof. Dr. Mohsin Saleet Jafri ve Araştırma Başkan Yardımcısı Dr. Nadine Kabbani ile bir araya geldi. Görüşmede, hücresel sinyal yolları, fizyoloji ve halk sağlığı alanlarında yürütülen çalışmalar masaya yatırılırken; Atatürk Üniversitesi ile George M. Üniversitesi arasında lisansüstü düzeyde öğrenci değişimi, yaz okulu iş birlikleri ve ortak laboratuvar projeleri gibi konular gündeme geldi.Bilimsel Diplomasinin Güçlü AdımlarıProgramın koordinasyonunu yürüten ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Ziyaretçiler Programı (IVLP) Sorumlusu Affnan Mohammad ve Dinah Holmquist ile görüşülerek, Türkiye-ABD akademik ilişkilerinin kurumsal yapılarla desteklenmesi ve sürdürülebilir bir bilimsel diyalog ortamı oluşturulması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.Georgetown Üniversitesinde Nörobilimsel İş Birliği GörüşmesiGeorgetown Üniversitesi temasları kapsamında, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Nörobilim Uzmanı Dr. Peter Turkeltaub ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bilişsel nörobilim ve beyin görüntüleme teknikleri alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Turkeltaub ile yapılan görüşmede, özellikle beyin hasarlarının tedavisine yönelik multidisipliner araştırmalar, ortak yayın çalışmaları ve lisansüstü düzeyde öğrenci hareketliliği konuları ele alındı. Bu görüşme, Atatürk Üniversitesi’nin tıp ve sağlık bilimleri alanındaki araştırma kapasitesini uluslararası iş birlikleriyle daha da geliştirme hedefinin bir parçası olarak değerlendirildi.NAFSA Ziyaretiyle Uluslararası Eğitim Ağlarına Yeni BağlantılarZiyaret programı kapsamında ayrıca, 1947 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ve Amerika Birleşik Devletlerine gelen uluslararası öğrencilere yönelik danışmanlık ve destek hizmetleri sunmak amacıyla faaliyet gösteren NAFSA (Ulusal Yabancı Öğrenci Danışmanları Derneği) merkezine de bir ziyaret gerçekleştirildi.Uluslararası eğitim alanında dünyanın önde gelen mesleki kuruluşlarından biri olan NAFSA yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu, öğrenci değişim programlarının güçlendirilmesi ve küresel akademik ağlara daha etkin katılımı gibi konular masaya yatırıldı. Yapılan bu temaslarla, üniversitenin uluslararası öğrenci hareketliliği alanındaki stratejik hedeflerine bir adım daha yaklaşıldı.Washington Üniversitesi ile Akademik TemasAyrıca Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Washington Üniversitesinde görev yapan alanında önde gelen bilim insanlarıyla da bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle yapay zekâ destekli sağlık teknolojileri, nörobilimsel araştırmalar ve biyomedikal mühendisliği gibi yükselen alanlarda ortak projelerin geliştirilmesi konusu ele alındı. Bu temaslar, Atatürk Üniversitesinin küresel bilim camiasıyla kurduğu güçlü iş birliklerini daha da ileriye taşıma hedefinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.Rektör Hacımüftüoğlu: "Küresel Bilimin Önemli Aktörlerinden Biri Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz"Ziyaretin sonunda değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin sadece ulusal düzeyde değil, küresel ölçekte de bilimsel gelişmelere katkı sunmayı hedeflediğini vurguladı. "Yaptığımız bu temaslarla öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni kapılar aralıyor, aynı zamanda üniversitemizin uluslararası görünürlüğünü ve saygınlığını artırıyoruz. Bilimin evrenselliği doğrultusunda kurduğumuz bu köprüler, gelecekte çok daha güçlü iş birliklerine zemin hazırlayacaktır" dedi.