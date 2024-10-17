Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi bugün itibariyle başladı.16-18 Ekim 2024 tarihleri arasında devam edecek olan kongreye, Türkiye genelinden ve yurtdışından çok sayıda bilim insanı katılım sağladı. Kongrenin bu yılki teması “Yenilikçi Aşı Teknolojileri” olarak belirlenirken, kongrede aşı bilimi alanında son gelişmelerin yanı sıra, genç araştırmacılar için iş birliği olanakları ve yeni projeler ele alınacak.Kongrenin açılış programına katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yaptığı konuşmada aşı biliminin hem Türkiye hem de dünya için önemine değindi. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, "Pandemi dönemi, aşıların insan sağlığı üzerindeki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bu noktada, yenilikçi teknolojilere dayalı aşıların geliştirilmesi, sadece sağlık sektörünün değil, aynı zamanda toplumların geleceğinin şekillenmesinde de büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı. Hacımüftüoğlu, genç bilim insanlarına hitaben yaptığı konuşmada ise, bilimsel iş birliklerinin ve yeni projelerin bu tür kongrelerde filizlendiğini belirterek, Atatürk Üniversitesinin aşı bilimi alanındaki araştırmalara olan katkısının altını çizdi.Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da video konferans yöntemiyle kongreye katılarak, genç araştırmacıları ve bilim insanlarını tebrik etti. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, Erciyes Üniversitesinin bu alandaki çalışmalarının küresel boyutta ses getirdiğini vurguladı.Kongre süresince; inaktif aşılar, mRNA aşıları, viral vektör teknolojileri, yapay zeka kullanılarak yapılan aşı tasarımları gibi birçok yenilikçi konu başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Aşı teknolojilerinin yanı sıra, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede geliştirilen yeni aşılar, kanser ve nörolojik hastalıklara karşı aşı çalışmaları, veteriner aşılar ve aşı politikalarının sosyo-politik etkileri de kongrede ele alınacak önemli konular arasında yer alıyor.Kongrenin sonunda, genç bilim insanları yaptıkları başarılı sunumlar ile ödüllendirilecek. Bu ödüller, bilim dünyasında genç araştırmacıların teşvik edilmesine ve uluslararası iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.