Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, T3 Vakfının çalışmalarını uzun zamandır yakından takip ettiğini ve bilime meraklı olan gençler için ufuk açıcı çalışmalar gerçekleştirdiği söyledi.Rektörü Hacımüftüoğlu “T3 Vakfı tarafından düzenlenen Eğitmen Kampı Açılış Programı, eğitim dünyamızın geleceğine yön verecek değerli eğitmenlerle bir araya gelmemiz açısından büyük bir fırsattır. Milli Teknoloji Hamlesinin önemli bir ayağını oluşturan erken yaşlarda bilimle buluşma adımını çok önemli buluyorum. Liseye, ortaokula, hatta daha da aşağılara ilkokula kadar bilimle iştigal olma yaşının inmesi, gelişmekte olan beyinlerin bilimle birlikte gelişmesi, oradaki nöron sayıları ve o alandaki beynin o ilişkili bölgelerinin daha fazla bir alan işgal etmesi çok önemli” ifadelerini kullandı.“Verilen Eğitimlerin İlham Kaynağı Olmasını Diliyorum”Atatürk Üniversitesi olarak, bilimin ve eğitimin en ileri seviyeye taşınması adına her zaman yenilikçi projelere destek verdiklerini aktaran Rektör Hacımüftüoğlu: “Bu bağlamda, Türkiye, Kıbrıs ve Azerbaycan’dan gelen 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisinin katılımıyla gerçekleşen bu program, uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımını sağlaması açısından son derece kıymetlidir. Eğitimin ilk gününde verilen pedagojik eğitimler, ikinci ve üçüncü günlerde gerçekleştirilecek alan bazlı eğitimler, sizlerin alanınızdaki yetkinliğinizi bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Eğitim bilimlerinden teknolojiye, matematikten girişimciliğe kadar geniş bir yelpazede sunulacak bu eğitimlerin, geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji uzmanlarını yetiştirme noktasında sizlere önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.