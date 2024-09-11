Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, T3 Vakfı tarafından hayat geçirilen Bilim Türkiye Programı kapsamında Erzurum’da düzenlenecek olan eğitmen kampının açılış törenine katıldı.Yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanın teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren T3 Vakfının 11-13 Eylül tarihleri arasında Erzurum’da düzenleyeceği eğitmen kampının açılış programında Rektör Bülent Çakmak’ın yanı sıra Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve çok sayıda davetli yer aldı.25 merkezden 125 eğitmen ve 25 merkez yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilecek kampta eğitim bilimleri, doğa bilimleri, teknoloji, astronomi, matematik, tasarım, girişimcilik ve tarım alanlarına yönelik olarak çeşitli eğitimler atölye ortamında uygulamalı olarak yapılacak.Programda konuşan Rektör Çakmak T3 Vakfı’nın faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek: “Bu tür programların ülkemiz adına ne kadar faydalı olduğunu son yıllarda artan ivmeyle devam eden TEKNOFEST yarışmalarında çok net bir şekilde görüyoruz. Selçuk Bayraktar Bey’in ifade ettiği gibi artık bir dip dalgası oluştu ve bu dalga büyüyerek yükselerek geliyor. Bizler de ETÜ olarak bu süreçlere katkı sunmaya gayret ediyoruz. MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyemizde ilkokuldan lise son sınıfa kadar tüm gençlerimize 15 farklı atölyede birçok farklı program uyguluyoruz. Gençlerimizin ve ailelerinin bu programlara olan yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Şimdiye kadar koordinatörlük olan MUCİTPARK’ı bir STEM Merkezine dönüştürdük. Önümüzdeki süreçte eğitim programlarımızın yanı sıra Ar-Ge faaliyetlerine de yer vereceğiz. Bu vesileyle böylesine önemli bir programı hayata geçiren T3 Vakfı başta olmak üzere programa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Mehmet Sekmen Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.