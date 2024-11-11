Erzincan’ın Kemah ilçesi Özdamar köyü Regülatör Sulaması İkmali projesinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme DSİ Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ile yüklenici firma arasında imzalandı.Proje kapsamında Kemah’ın Özdamar köyünde 4580 dekarlık tarım arazisinin modern sulama sistemleri ile donatılması planlanıyor. Kemah’ın Özdamar köyünde son yıllarda özellikle ceviz yetiştiriciliği konusunda büyük projeler hayata geçiriliyordu. Bölgede bulunan tarım arazilerinin projenin hayata geçirilmesinin ardından kalite ve verim noktasında artış yaşanması, sulu tarım tekniklerinin gelişmesi, meyvecilik ve sebzecilik yatırımlarının artması bekleniyor.