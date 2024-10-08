Malatya’da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 AGR 198 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla atarak metrelerce savruldu. Aracın ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.