Erzincan’da motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Y., idaresindeki 24 ABS 800 plakalı motosiklet, Binali Yıldırım Bulvarı’nda refüje çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ambulansla sevk edildiği Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.