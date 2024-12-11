Erzincan’ın Refahiye ilçesinde polis ekipleri, sokak hayvanları için muhtelif yerlere yem ve mama bıraktı.Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Refahiye Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, soğuk kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Erzincan - Sivas karayolu Kızıldağ ve Sakaltutan güzergâhlarında yol kontrolleri esnasında ekipler karşılaştıkları sokak hayvanlarını mama ile besledi.Güzergâhın belirli bölgelerinde hayvanların beslenebilmesi için yem, mama ve ekmek bırakan ekipler, mevsim şartlarına göre belli aralıklarla faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.