Elazığ’da kırlangıç otu ile göz hastalıklarına yönelik alternatif bir tedavi yöntemi uygulayan Mehmet Sait Karadağ, üç yıl önce Avustralya’dan gelen bilgileriyle başlattığı bu tedavi, günde 200 hasta tarafından talep ediliyor. Karadağ, hizmetini tamamen gönüllü ve ücretsiz sunduğunu, amacının insanlara yardımcı olmak olduğunu vurguladı.Elazığ’da kırlangıç otu ile göz hastalıklarına yönelik alternatif bir tedavi yöntemi dikkat çekiyor. Evinin bahçesinde üç yıldır bu tedavi yöntemini uygulayan Mehmet Sait Karadağ, Avustralya’dan Doç. Dr. Maria Treben’den gelen bilgilerle geliştirdiği ve tedavi için gittiği Konya’da ‘Cengiz Amca’ adında bir kişinin kendisine uyguladığı yöntem ile tanıştı. Araştırmaları sonucunda kırlangıç otu ile uygulanan bu tedaviyi Elazığ’da da hayata geçirdi. Karadağ, göz kuruluğu, göz tansiyonu ve sarı nokta hastalığına iyi geldiği belirtilen kırlangıç otunu yalnızca Karadeniz Bölgesinden temin ettiklerini belirtti. Günde 200 hastanın geldiğini, randevu talep etmeyenleri geri gönderdiklerini aktaran Karadağ, yoğun talebin tedaviye olan ilgiyi gösterdiğini vurguladı.Tedavi alan hastalar ise kırlangıç otunun sağladığı faydalardan memnuniyetlerini dile getirirken, Karadağ da bu hizmeti tamamen gönüllü ve ücretsiz sunduklarını, amacının insanlara yardımcı olmak olduğunu ifade etti.’’Günde 200 insan geliyor, randevu talep etmeyen hastaları geri gönderiyoruz’’Evinin bahçesinde uyguladığı kırlangıç tedavisi ile ilgili bilgi veren Mehmet Sait Karadağ, ’’Bu tedaviyi 3 yıldır Elazığ’da yapıyorum. Konya Meram’da Cengiz Amca adından bir dededen gördüm. O da bu tedaviyi bize Avustralya’dan Doç. Dr. Maria Treben’den öğrenmiş. Hastaydım ve bende migren ve sinüzit ile yakını görme problemi vardı. Bunu bir türlü ilaçlarla tedavi edemedim. Ben dedeye gittim ve iyileştim. İyileştikten sonra bu kadar güzel, faydalı olan bir ilimden neden diğer kardeşlerim faydalanmasın diye Elazığ’da uygulamaya karar verdim. Burada bu otu bir tülü bulamadık. Tekrardan dedeye müracaat ettik. Bu otun sadece Karadeniz’de olduğunu öğrendik. Oraya gittik, araştırmalarımızı yaptık ve kırlangıç otunu bulup getirdik. İki afta kullanıyoruz, bittikten sonra tekrardan gidip getiriyoruz. Özellikle göz kuruluğu, göz tansiyonu ve sarı noktaya iyi geliyor. Göz kuruluğu olan bir çok hastamız kurtuldu. Anacak sarı noktayı bu ilaç tamamen kurtarmıyor, ilerlemesini durduruyor. Göz tansiyonu hastamız ilk kullandığında hiç yokmuş gibi ve ikinci seansta ise tamamen rahatlamış oldu. Bununla birlikte özellikle sinüzit ve baş ağrısı olanlarda çok ciddi manada faydası var. Özellikle kalp krizi geçirmiş, kalp ameliyatı olmuş ya da kalbine stent takılan insanlar doktor belgesi getirmeden bakmıyorum. Evvela doktora müracaat edecekler sonradan bana gelecekler. Çünkü hiçbir şeyin şakası yok, sonuçta bu sağlık. Amacımız insanlara faydalı olabilmek. Elimizden geldiği kadar bunu her insana ulaştırmaya gayret edeceğiz. Biz bu işlemi tamamen Allah rızası için gönüllü olarak yapıyoruz. Hiç kimseden bir ücret almıyoruz. Çok ciddi manada yoğunluk var. Hemen gelmesinler bizden randevu talep etmeyen hastalara bakmıyoruz, geri gönderiyoruz. Günde 200 insan geliyor. Biz sadece Elazığ’a hizmet etmiyoruz. Malatya, Batman, Bingöl, Tunceli, Gaziantep ile yurtdışından gelenler var” dedi.’’Her gün iki damla ilacı üç sefer kullanıyordum, yaklaşık iki aydır göz kuruluğu ilaçlarımı kullanmıyorum’’Göz kuruluğu için geldiğini ve olumlu sonuç aldığını dile getiren İbrahim Erol, ’’Mehmet Sait hocamın kırlangıç otu tedavisini yaklaşık iki ay önce duyduk. Bu geldiğim 7’nci seans, inşallah 9’uncu seansta tamamlayacağız. Bende göz kuruluğu var. Buraya geldikten sonra yaklaşık iki aydır, göz kuruluğu ilaçlarımı kullanmıyorum. Yani rahatım çok şükür gözlük hususunda hem yakın hem de uzak problemim var. Her gün iki damla ilacı üç sefer kullanıyordum. İlacı kullanmama rağmen rahatım. Çok yoğunluk da var” diye konuştu.Tedavi sürecinde birçok hastanın şifa bulduğuna tanık olduğunu belirten Selahattin Canpolat ise ’’Burası Yolçatı köyü tarafında bir arkadaşımızın alternatif tıp olarak geliştirmiş olduğu kırlangıç otu ile ilgili bir tedavi noktasındayız. Kimseden bir tek kuruş almadan bunu yapıyor. Burada kendisinin ciddi masrafları oluyor. Günde yüzlerce insan buraya geliyor. Bir çok insan tedavi olurken burada şifa bulduğuna bizatihi ben şahit oldum” şeklinde konuştu.