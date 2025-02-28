Ramazan ayının ilk teravih namazı için Erzincan’da vatandaşlar camilere akın etti.Erzincan’da Ramazan ayının gelmesi ile beraber vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak ve Ramazan ayını karşılamak için başta Terzibaba, Cami Kebir olmak üzere şehirdeki camilere gitti.11 ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Erzincan’da da ilk teravih namazı kılındı. Erzincanlılar Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Özelikle Terzibaba ve Camii Kebir camisine akın eden vatandaşlar, yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti.Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında çocuklarda yer aldı. 7’den 70’e birçok vatandaşın doldurduğu camiler huzur dolu görüntüleri ortaya çıkardı.Namaz öncesi Terzibaba camisinde sohbet eden İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ramazanın önemi ve orucun faziletine değindi.Erzincan İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, Ramazan ayında hatimle teravih namazı kılınacak camiler Şemseddin Uçar Camii- Kızılay Camii- Boyacılar Camii- Hafız Mehmet Aydın Camii- Hamidiye Camii- Kavakyolu Akşemsettin Cami olarak belirlendi.Enderun usulü Teravih namazı ise Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri Hace Muhammed Nayir Camiinde icra edilecek.