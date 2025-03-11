Elazığ mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan ’Palu Tava’, Ramazan ayında iftar sofralarında yoğun ilgi görüyor. Kuzu pirzola eti ve biberle hazırlanan bu özel yemek, taş fırında saatlerce pişirilerek lokum gibi bir kıvama ulaşıyor. Esnafın fırınlarını dolduran Palu Tava, bu yıl da Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Elazığ mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Palu Tava, iftar sofralarındaki yerini aldı. Hazırlanışı sadece birkaç dakika süren ancak lezzetini tam anlamıyla ortaya çıkarması saatler süren bu yöresel yemek, vatandaşların büyük ilgisini görüyor. Elazığ’ın yöresel mutfak kültürünü yansıtan Palu Tava, özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi haline geldi. Kuzu pirzola eti ve kırmızı-yeşil biberle hazırlanan yemek, taş fırınlarda kısık ateşte yaklaşık 4 saat pişiriliyor. Özel güveç tepsisine dizilen etler, folyo ile kapatılarak fırına veriliyor ve yavaş yavaş pişerek lokum gibi bir kıvama ulaşıyor."Hazırlanışı 5 dakika, pişmesi 5 saat süren lezzet"Elazığ’da yıllardır kasaplık yapan Mahmut Güneş, Ramazan ayıyla birlikte Palu Tava siparişlerinde büyük artış yaşandığını belirterek, "Yaklaşık 13 yıldır kasaplık yapıyorum. Ramazan ayında Elazığ sofralarını süsleyen en güzel lezzetlerden biri Palu Tavasıdır. Özelliği, içinde sadece kuzu eti ve biber olması. Hazırlanışı 5 dakika, pişmesi ise 5 saat sürüyor. Şu an fırınımız, Palu Tavalarla dolu. Vatandaşlarımız bu lezzeti çok seviyor" dedi.