Elazığ Belediyesinin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde, Elazığ Belediyesi Sanat Akademisinin sahnelediği tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde Ramazan ayı süresince milli ve manevi değerlere uygun programların gerçekleştiği etkinlikler bütün hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi tarafından örf ve adetlerin konu edildiği bir tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, izleyenlerden tam not aldı. Ramazan etkinliklerinde bu akşam saat 20.30’da Harput ilahi grubu sahne alacak. Yarın akşam 20.30’da da Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi tarafından skeç sahnelenecek.Öte yandan Elazığ Belediyesinin çocuklara yönelik Ramazan ayına özel hazırladığı programlar da yoğun ilgi görüyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde her akşam meddah gösterileri gerçekleştiriliyor. Minikler ayrıca şişme oyun alanında ve alandaki etkinliklerle doyasıya eğleniyor.